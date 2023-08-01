Племяннику президента Кыргызстана продлили арест
Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улан Жапаров - останется под арестом до 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.
МВД задержало племянника президента Кыргызстана по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне. Он - сын двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова. Ранее был арестован до 26 июля и водворен в СИЗО-1.
Постановлением райсуда от 21 июля удовлетворено ходатайство следователя МВД: мера пресечения продлена до 26 сентября.