Суд обязал Иран заплатить за сбитый украинский самолет

Суд посчитал, что это было сделано преднамеренно. По решению суда, Иран должен выплатить 142 миллиона долларов компенсации семьям 8 человек, погибших в авиакатастрофе украинского самолета.

Семьи погибших подали в суд на некоторых полномочных лиц и структур Ирана для привлечения к ответственности за теракт и причиненный ущерб и потери.

8 января 2020 года КСИР через несколько минут после взлета сбил самолет украинских авиалиний, в результате чего погибли все 176 человек, находившихся на борту.