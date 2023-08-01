Следующей остановкой, радующей покупателей сети магазинов Kontakt, стал Исмаиллы! Растущая день ото дня сеть, стремительно увеличивая число своих магазинов, на днях официально открыла крупнейший в городе Исмаиллы магазин электроники.

Живая музыка, шоу-программа, развлечения и призовые игры на открытии вызвали интерес как у взрослых, так и у детей.

Вдобавок ко всему этому сеть порадовала жителей региона сниженными ценами. Они приобрели тысячи необходимых для дома товаров со скидкой до 60% , при этом разбив скидочную цену на целых 3 месяца .

При оплате по частям Kontakt предоставил своим покупателям возможность приобрести любой смартфон в рассрочку на 12 месяцев, а телевизор, предметы быта, посуду и транспортные средства - в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов и, самое главное, без комиссии. Стоит отметить, что все эти выгодные возможности продолжают радовать покупателей. До 4 августа все жители Исмаиллы и его окрестностей смогут воспользоваться очень выгодными возможностями.

Открытие магазина сети не заканчивается вышеперечисленными сюрпризами. Так, жители Исмаиллы смогут поучаствовать в уже известной акции «Шеш-Гоша» и выиграть электромобиль Volkswagen ID.4.

А теперь давайте взглянем на некоторые из привлекательных предложений открытия. Итак:

Кондиционер Hoffmann с площадью покрытия 30 м² всего за 499 манатов вместо 700 при покупке наличными;

с площадью покрытия 30 м² всего за манатов вместо при покупке наличными; Смарт-телевизор Toshiba с диагональю экрана 81 см всего за 279 манатов вместо 600 ;

с диагональю экрана 81 см всего за манатов вместо ; Пылесос Daewoo мощностью 2200 Вт с диванной щеткой всего за 69 манатов вместо 140.

А при покупке в кредит:

Смартфон Samsung Galaxy A24 с 128 Гб памяти и большой емкостью аккумулятора 5000 мАч всего за 30 манатов в месяц.

Поэтому, дорогие исмаиллинцы, не упустите такую возможность и обязательно загляните в магазин Kontakt, расположенный на пересечении улиц Н. Гянджеви и С.А. Ширвани (рядом с Kəpənək).

Отметим, что для получения дополнительной информации вы можете связаться с колл-центром *6060.