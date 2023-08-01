В попытках спасти лиру: Турция ограничивает использование кредитных карт

Турецкая валюта продолжает терять стоимость, ранее из заявления Центрального банка страны стало известно об ожидающейся 58-процентной инфляции по итогам года. Для стабилизации лиры власти хотят ограничить отток иностранной валюты за рубеж, а именно, ограничить использование кредитных карт, пишет Reuters.

Агентство банковского регулирования и надзора Турции (BDDK) ограничивает использование кредитных карт для зарубежных поездок. Согласно этому регулированию, теперь нельзя будет оплачивать перелеты и проживание в рассрочку. Власти уверяют, что мера направлена на укрепление финансовой стабильности.

Туроператоры подвергли эту меру резкой критике. Многие выразили опасение, что решение повлияет на рынок и способность желающих отдохнуть оплачивать услуги. "Почти все мои клиенты платили в рассрочку", – сказал представитель ассоциации туроператоров.