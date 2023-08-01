Россия за переговоры между Баку и Ханкенди, но с участием миротворцев

Россия поддерживает запуск переговоров между Баку и представителями армянского меньшинства Карабахcкого региона Азербайджана. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Данная тема находится в повестке дня наших контактов с заинтересованными сторонами. Российские миротворцы ранее помогали в организации встреч двух делегаций. Готовы и дальше оказывать этому необходимое содействие», - уверяет Захарова.

Отметим, что, в отличие от позиции Москвы, которая желает, чтобы переговоры между Баку и представителями армянского меньшинства Карабаха проходили под патронатом российских миротворцев, позиция азербайджанской стороны исходит из того, чтобы эти встречи состоялись без участия и вмешательства третьей стороны.