Леонид Швец, автор haqqin.az 15:14

В России произошло два важных события, одно из которых заметили лишь в узком кругу специалистов, тщательно следящих за политикой в РФ, а о втором рассказали все российские информационные каналы. Населению сообщили, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, и снабдили эту информацию соответствующим видеоматериалом. «Глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач», — отрапортовали в Минобороны. Начальник Генштаба дал ценные советы подчиненным своевременно выявлять противника, наносить превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.

На первый взгляд, ничего особенного в этой новости: идет рутинная работа по управлению войсками, начальство инспектирует положение дел на местах. Вот только других таких сообщений о личном участии Валерия Герасимова в поездках по войскам во время этой тяжелой войны вы практически не найдете. Лишь задним числом и со ссылкой на свои источники The New York Times писала в прошлом году, что в конце апреля Герасимов тайно приезжал в оккупированный тогда Изюм. Украинские войска, узнав о его визите, нанесли ракетный удар по командному пункту 2-й армии, в результате которого погибло много старших офицеров. В частности, был убит заместитель начальника войск РЭБ генерал-майор Андрей Симонов, ведущий специалист российской армии по радиоэлектронной борьбе. Первоначальные новости о том, что Валерий Герасимов получил ранения и был эвакуирован в Белгород, не подтвердились. Очевидно, он покинул Изюм еще до атаки. А тут вдруг, год с лишним спустя, появляется целый сюжет о посещении войск начальником Генштаба. Аналитики Института по изучению войны (ISW) обратили внимание на необычность появления Герасимова перед камерами и напомнили, что ходили слухи, будто после мятежа ЧВК «Вагнер» операцией в Украине стал командовать генерал-полковник Михаил Теплинский. Теперь очевидно, что это не так. Больше того, замечает ISW: «На видеозаписях Минобороны Герасимов изображен как архитектор российских оборонительных операций в одном из секторов украинского контрнаступления на юге. Эта роль ранее приписывалась бывшему заместителю командующего Объединенной группировки войск в Украине генералу армии Сергею Суровикину и бывшему командующему 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) генерал-майору Ивану Попову до их вероятного увольнения, которые произошли 28 июня и 15 июля из-за противостояния с Герасимовым и несоблюдения иерархии в МО РФ».

Таким образом, явление Герасимова народу имеет большое политическое значение: оно демонстрирует, что военному руководству удалось преодолеть разброд и шатание, вызванные как действиями Евгения Пригожина, так и собственными генералами, утратившими лояльность. Дескать, все под контролем и значительно лучше, чем было в период дезорганизующей вольницы. И на этом фоне совсем неслучайно выглядит на первый взгляд мало приметное событие - появление в ведомственном журнале «Арсенал Отечества» статьи советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого «Враг государства». В ней жестко раскритикована практика создания частных военных компаний. «ЧВК — это элемент системы перехватывания олигархией власти у избранных и контролируемых народом легитимных политических институтов национальных государств… Потенциальное узаконивание в России частных, а к тому же еще едва ли не «региональных армий», действующих внутри страны, — это прямой путь к сепаратизму и развалу государства на «княжества» со своими олигархическими кланами». Ильницкий, которого называют настоящим создателем имиджа Сергея Шойгу как деятельного и эффективного военачальника, апеллирует к известной и, в общем, прописной истине о нерушимости государственной монополии на насилие.