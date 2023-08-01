Российская армия утрачивает лояльность Путину наш комментарий
В России произошло два важных события, одно из которых заметили лишь в узком кругу специалистов, тщательно следящих за политикой в РФ, а о втором рассказали все российские информационные каналы.
Населению сообщили, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, и снабдили эту информацию соответствующим видеоматериалом.
«Глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач», — отрапортовали в Минобороны. Начальник Генштаба дал ценные советы подчиненным своевременно выявлять противника, наносить превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.
На первый взгляд, ничего особенного в этой новости: идет рутинная работа по управлению войсками, начальство инспектирует положение дел на местах. Вот только других таких сообщений о личном участии Валерия Герасимова в поездках по войскам во время этой тяжелой войны вы практически не найдете. Лишь задним числом и со ссылкой на свои источники The New York Times писала в прошлом году, что в конце апреля Герасимов тайно приезжал в оккупированный тогда Изюм. Украинские войска, узнав о его визите, нанесли ракетный удар по командному пункту 2-й армии, в результате которого погибло много старших офицеров. В частности, был убит заместитель начальника войск РЭБ генерал-майор Андрей Симонов, ведущий специалист российской армии по радиоэлектронной борьбе. Первоначальные новости о том, что Валерий Герасимов получил ранения и был эвакуирован в Белгород, не подтвердились. Очевидно, он покинул Изюм еще до атаки. А тут вдруг, год с лишним спустя, появляется целый сюжет о посещении войск начальником Генштаба.
Аналитики Института по изучению войны (ISW) обратили внимание на необычность появления Герасимова перед камерами и напомнили, что ходили слухи, будто после мятежа ЧВК «Вагнер» операцией в Украине стал командовать генерал-полковник Михаил Теплинский. Теперь очевидно, что это не так.
Больше того, замечает ISW: «На видеозаписях Минобороны Герасимов изображен как архитектор российских оборонительных операций в одном из секторов украинского контрнаступления на юге. Эта роль ранее приписывалась бывшему заместителю командующего Объединенной группировки войск в Украине генералу армии Сергею Суровикину и бывшему командующему 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) генерал-майору Ивану Попову до их вероятного увольнения, которые произошли 28 июня и 15 июля из-за противостояния с Герасимовым и несоблюдения иерархии в МО РФ».
Таким образом, явление Герасимова народу имеет большое политическое значение: оно демонстрирует, что военному руководству удалось преодолеть разброд и шатание, вызванные как действиями Евгения Пригожина, так и собственными генералами, утратившими лояльность. Дескать, все под контролем и значительно лучше, чем было в период дезорганизующей вольницы.
И на этом фоне совсем неслучайно выглядит на первый взгляд мало приметное событие - появление в ведомственном журнале «Арсенал Отечества» статьи советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого «Враг государства».
В ней жестко раскритикована практика создания частных военных компаний. «ЧВК — это элемент системы перехватывания олигархией власти у избранных и контролируемых народом легитимных политических институтов национальных государств… Потенциальное узаконивание в России частных, а к тому же еще едва ли не «региональных армий», действующих внутри страны, — это прямой путь к сепаратизму и развалу государства на «княжества» со своими олигархическими кланами».
Ильницкий, которого называют настоящим создателем имиджа Сергея Шойгу как деятельного и эффективного военачальника, апеллирует к известной и, в общем, прописной истине о нерушимости государственной монополии на насилие.
Понятно, что советник защищает в первую очередь своего босса, министра обороны, который наряду с Герасимовым неоднократно подвергался нападкам и убийственным унижениям со стороны Евгения Пригожина, «отца» российских наемников, и закрепляет победу над ним, случившуюся после неудачного мятежа. Но объективно критика российских ЧВК бьет по тому, кто дал добро на такую практику, которая не только продолжается, но и расширяется. «Вагнер», «Редут», «Поток», многочисленные «добровольческие отряды» вроде «Ахмата» и «Царских волков», региональные батальоны – все это структуры, нарушающие стройность и иерархичность армейской системы и создающие риски, которые Ильницкий перечисляет в своем тексте и которые наглядно реализовались в июньском бунте «вагнеровцев». Но и после пригожинского демарша расформирования этих подразделений и запрета на деятельность ЧВК не последовало. И как же зовут человека, который не отдал соответствующее распоряжение?
Военное руководство России выстояло в долгом и неприятном противостоянии с путинским фаворитом, доказав игровое преимущество глубоко укорененных системных игроков над несистемным выскочкой. Однако в своей борьбе они не могли не выйти на того, кто стоит во главе системы и в то же время постоянно создает колоссальные системные риски – на Владимира Путина. Над логичным выводом, как надежно защититься от будущих рисков, российскому генералу или офицеру даже страшно задуматься. Неужели сменить главного босса, который явно заигрался?
Российская армия традиционно предельно аполитична. Ожидать военного переворота в ее исполнении вряд ли стоит. Но и бросаться на спасение верховного главнокомандующего в случае чего не станет, как не стала она этого делать в июне. Наблюдая за спасенным от наказания Пригожиным, угробившего в ходе бунта болезненно заметное количество российской боевой авиации, там продолжают делать свои выводы.