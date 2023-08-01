Удар по Измаилу привел к скачку цен на продовольствие

Ночная атака РФ на порт Измаила привела к скачку цен на продовольствие в мире — с таким заголовком вышла статья в агентстве Reuters. Источник сообщает, что цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 6,5% после атаки России на порт Измаил в ночь на 2 августа.

"Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 4% после атаки в среду, и выросли еще примерно на 2,5% позже утром. Трейдеры вновь обеспокоены ударом по глобальным поставкам из-за вытеснения с рынка Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров", — пишет агентство.

Агентство ссылается на "источник в промышленности", который подтвердил, что в порту Измаила уровень ущерба "серьезный".

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников был нанесен серьезный ущерб украинскому порту Измаил.