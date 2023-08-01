В Иране завершается суд над азербайджанским студентом

В Иране близится к завершению судебный процесс над 27-летним Фаридом Сафарли, азербайджанским студентом, проживающим в Германии, который был арестован в Иране по обвинению в шпионаже.

«Мы говорили с Фаридом по телефону два дня назад. Он сообщил, что приговор будет зачитан в ближайшее время», — сказала Аскерова.

Женщина сообщила, что ее сыну по некоторым вопросам нужен адвокат. Консульство Азербайджана в Иране консультировалось с несколькими юристами, но сойтись в цене не удалось: «Иранские юристы требуют фантастические гонорары за услуги. Причем это иранские азербайджанцы. Запросили 5 тысяч долларов только за то, что отвечали на звонки Фарида. За участие в процессе требуют вообще немыслимую сумму. Кроме того, сам Фарид говорит, что возможности адвокатов повлиять на решение суда практически нулевые. Нет смысла платить такую сумму за консультацию. Да и вообще эта сумма мне не по карману».

Аскерова также рассказала, что она решила связать Фарида с адвокатом из Азербайджана. Но в консульстве Азербайджана в Иране сказали, что не могут установить телефонную связь между Фаридом и этим адвокатом.

По словам матери, Сафарли находится в очень напряженном психологическом состоянии: «Его беспокоит психологическое давление судьи, то, что ему не предоставлен адвокат, и то, что в суде никого с азербайджанской стороны нет».