Специалист Минздрава обратилась к матерям: Кормите детей грудью!

Для здорового будущего детей их надо обязательно кормить материнским молоком. Согласно последним исследованиям, в материнском молоке были обнаружены стволовые клетки, способствующие регенерации органов и тканей младенцев.

Как сообщает haqqin.az, об этом в прямом эфире на странице Минздрава в Instagram рассказала специалист-эксперт министерства, педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджова Ильхама Мирзоева.

По ее словам, материнское молоко оберегает младенцев от многих недугов.

"После рождения ребенка его следует положить на грудь матери и кормить грудью. Состав грудного молока в первые часы после родов и в последующие дни различается. Молоко, которое вырабатывается у матери после рождения ребенка, очень полезно и вырабатывает у малыша иммунитет ко многим инфекционным заболеваниям», - поделилась специалист.

Мирзоева добавила, что матери, болеющие СПИДом, не могут кормить детей грудью.