ООО AS Production – новый резидент Агдамского промпарка

ООО AS Production создаст в Агдамском промышленном парке комплекс по производству строительных материалов стоимостью в 5,4 миллиона манатов. В комплексе будут производить товарный бетон, железобетонные изделия, брусчатку, камни для паркета, кладочные стеновые блоки и теплоизоляционные блоки.

Теплоизоляционные блоки производства компании обладают высоким сопротивлением теплопередаче: применение этих материалов позволит повысить энергоэффективность зданий за счет обеспечения минимального использования тепловой энергии. Также в комплексе будет работать бетонная лаборатория, оснащенная качественным оборудованием. Еще в производственном комплексе планируется создать парк спецтехники по переработке и транспортировке товарного бетона и других промышленных строительных материалов.

Ожидается, что проект сыграет исключительную роль в социально-экономическом развитии региона и в быстром и качественном выполнении работ по восстановлению.

ООО AS Production, входящее в состав объединения компаний AS Group Investment, является одной из компаний, которая занимает достойное место на рынке строительных материалов Азербайджана, производя высококачественную продукцию. Материалы, производимые компанией, использовались во многих государственных и коммерческих проектах.

Получить более подробную информацию о AS Production можно, посетив сайт www.asistehsal.az.