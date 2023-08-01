Новая провокация: теперь армяне планируют марш к мосту Хакари о развитии ситуации
Перед мостом Хакари до сих пор простаивают выстроившиеся один за другим 19 грузовиков, отправленных из Армении под видом гуманитарного груза для карабахских армян.
Что же касается российских миротворцев, то, с одной стороны, они отказываются пропускать эти грузы, с другой – не предлагают властям Армении вернуть грузовики домой.
В то же время, согласно армянским источникам, колонна из девятнадцати машин физически не может вернуться обратно, поскольку на узкой горной дороге нет пространства для разворота большегрузных автомобилей. Таким образом, вернуться в Армению водители грузовиков могут только через территорию Азербайджана. Но так как давать согласие на это азербайджанская сторона не намерена, у колонны остается единственный выход – двигаться задним ходом.
А недовольные армяне готовятся тем временем к очередной провокации, на сей раз у моста Хакари.
Артур Осипян, называющий себя «карабахским оппозиционером» и «председателем Революционной партии», заявил в видеообращении из Еревана, что «в ближайшие дни тысячи людей маршем пройдут в направлении моста Хакари с требованием открыть дорогу Лачин – Ханкенди».
Осипян говорит, что хотя этот марш не имеет никакого отношения к правительству, тем не менее власти Армении обязаны выделить транспорт и топливо для перевозки его участников из Еревана и других городов страны в Горус.
«Правительство будет вынуждено сделать это под давлением общественности и выделить все необходимые ресурсы для марша, поскольку общественность едина в стремлении открыть дорогу, и мы должны сделать это самостоятельно, - утверждает Артур Осипян. - Но как это сделать мирным маршем? Этот марш должен быть многотысячным, а каждый участник должен понимать, что в нас могут стрелять, но мы должны участвовать с пониманием этой ответственности. После мы объявим подробности, проведем общественное собрание, а оттуда сразу двинемся в сторону моста Хакари».
Напомним, что ранее для доставки грузов в Ханкенди Азербайджан предлагал Агдамский маршрут. Однако сепаратисты заложили дорогу Агдам – Аскеран бетонными блоками, заявив, что не примут никаких грузов по этому маршруту.