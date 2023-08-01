Перед мостом Хакари до сих пор простаивают выстроившиеся один за другим 19 грузовиков, отправленных из Армении под видом гуманитарного груза для карабахских армян.

Что же касается российских миротворцев, то, с одной стороны, они отказываются пропускать эти грузы, с другой – не предлагают властям Армении вернуть грузовики домой.

В то же время, согласно армянским источникам, колонна из девятнадцати машин физически не может вернуться обратно, поскольку на узкой горной дороге нет пространства для разворота большегрузных автомобилей. Таким образом, вернуться в Армению водители грузовиков могут только через территорию Азербайджана. Но так как давать согласие на это азербайджанская сторона не намерена, у колонны остается единственный выход – двигаться задним ходом.