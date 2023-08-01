В Баку погиб гражданин Китая

В прокуратуру Гарадагского района Баку 1 августа поступила информация о смерти гражданина КНР Рена Жанмина (1974 г.р.), работавшего монтажником в одной из частных компаний.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре, Рен Жанмин скончался от травм, полученных при попытке совместно с оператором-водителем Вугаром Джафаровым поднять препятствие на дороге в поселке Гобустан. Сообщается, что он остался между частями телескопического погрузчика.

По факту в Гарадагской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджана, ведется следствие.