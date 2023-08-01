Путин наградил Винокура, Миронова и Кадырова
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля наградил «героев СВО» и «выдающихся россиян» за службу Отечеству, сообщают российские СМИ.
Орден «За заслуги перед Отечеством» Первой степени получил народный артист России Владимир Винокур. Орден Второй степени получил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова.