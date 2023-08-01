Отношения Украины с ее союзниками становятся все более запутанными. Вполне возможно, что с затягиванием войны с Россией возникновение напряжения и разногласий во взглядах Киева и его союзников становится неизбежным. В частности, военная стратегия Украины и ее требования к НАТО стали источником раздражения для ее друзей, пишет американский телеканал CNBC.

Украине приходится соблюдать тонкий баланс в отношениях со своими международными друзьями. Она зависит от своих партнеров по вопросам поставки военной техники на миллиарды долларов, а также других форм гуманитарной и финансовой помощи. Украинским силам нужны непрерывные и все большие поставки оружия для борьбы с Россией.

Самые большие сторонники поддержки Киева, такие как США и Великобритания, которые предоставили Украине более 40 миллиардов долларов и 4 миллиарда долларов военной помощи соответственно, пообещали помогать Украине «столько, сколько потребуется».

«Киев неоднократно благодарил своих партнеров за помощь, но в кулуарах не обошлось без разочарований. А текущие потребности и запросы Украины, равно как и военно-политические соображения ее союзников, подчас вступали в противоречие, что приводило к неприятным спорам», — пишет CNBC.

В последнее время возникло напряжение вокруг военной стратегии Украины и ее требований к НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский разозлил некоторых союзников накануне саммита НАТО в Вильнюсе в июле, когда он назвал «абсурдным» отсутствие графика по сложному вопросу членства в НАТО, а также четких «условий», которые необходимо выполнить для получения приглашения в альянс.

Для некоторых чиновников в Вашингтоне и Лондоне решение Зеленского сказать своим преданным сторонникам, что Украина заслуживает «уважения», когда НАТО собралась, чтобы обсудить дополнительную поддержку Киева, было перебором.

Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Ее военная стратегия, а также символическое значение, которым она наделяет борьбу за каждый клочок украинской территории, иногда конфликтует с военным видением и прагматизмом ее союзников.

CNBC пишет, что Киев разозлил США, когда решил продолжить борьбу за Бахмут, битва за который длится уже больше года. «Военные аналитики ставили под сомнение, сможет ли и должна Украина совершить тактическое отступление из города, который не считался стратегически важным. Однако Киев решил бороться дальше, и это решение вызвало удивление у США», – сказал специалист по военной разведке и президент компании Rochan Consulting Конрад Музыка.