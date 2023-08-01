Иран и Беларусь познались в беде

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери обсудил с министром обороны Беларуси Виктором Хренином перспективы военного сотрудничества между Тегераном и Минском.

Как сообщают государственные иранские СМИ, в ходе встречи Багери отметил, что сегодня «независимые и объединенные страны, которые сталкиваются с жестокими санкциями Америки и западного мира, должны иметь правильные отношения и взаимодействие друг с другом».

«В соответствии с изменениями, происходящими в мировой структуре власти, наши военные отношения должны расширяться, так как глобальная структура власти стремительно меняется от однополярного мира к многополярному», - сказал он.