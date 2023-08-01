Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Магнус Карлсен вступили в борьбу на Кубке мира в Баку ФОТО
Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку в борьбу вступили все сильнейшие участники, среди которых норвежец Магнус Карлсен, наши Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов, американец Фабиано Каруана, россиянин Ян Непомнящий и другие.
Символический первый ход в сегодняшних партиях сделали министр военной промышленности Мадат Гулиев и президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.
Это 1/64 финала. А в первые три дня прошли поединки 1/128 финала, которую основные шахматисты пропускали. В мужском турнире предварительный раунд успешно преодолели Эльтадж Сафарли, Мисретдин Искендеров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов, Вугар Асадли, Абдулла Гадимбейли, Айдын Сулейманлы, Гадир Гусейнов и Васиф Дурарбейли. Лишь Магомед Мурадлы и Ниджат Мамедов завершили выступление на Кубке мира.
С 1/64 финала начинают выступление упомянутые выше Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.
Женская часть соревнования началась с 1/64 финала. Ее успешно преодолели Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова. Неудачно выступила Ханым Баладжаева.
С 1/32 финала в борьбу включилась наша сильнейшая шахматистка Гюнай Мамедзаде.
Итак, вот список сегодняшних партий с участием азербайджанских шахматистов и шахматисток:
Мужчины. 1/64 финала.
Шахрияр Мамедъяров – Тин Цзинъяо (Сингапур)
Эльтадж Сафарли – Андрей Есипенко (Россия)
Мисретдин Искендеров – Гукеш Доммараджу (Индия)
Ниджат Абасов – Лоран Фрессине (Франция)
Александр Предке (Сербия) - Рауф Мамедов
Вугар Асадли – Ян Непомнящий (Россия)
Абдулла Гадимбейли – Давид Антон Гихарро (Испания)
Пархам Магсудлу (Иран) – Айдын Сулейманлы
Йонас Буль Бьерре (Дания) – Гадир Гусейнов
Жюль Муссар (Франция) – Васиф Дурарбейли
Теймур Раджабов – Виктор Эрдош (Венгрия)
Женщины. 1/32 финала.
Ульвия Фаталиева – Моника Сочко (Польша)
Говхар Бейдуллаева – Полина Шувалова (Россия)
Алина Бивол (Россия) – Гюнай Мамедзаде
Нино Бациашвили (Грузия) – Гюльнар Мамедова.