Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку в борьбу вступили все сильнейшие участники, среди которых норвежец Магнус Карлсен, наши Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов, американец Фабиано Каруана, россиянин Ян Непомнящий и другие.

Символический первый ход в сегодняшних партиях сделали министр военной промышленности Мадат Гулиев и президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.

Это 1/64 финала. А в первые три дня прошли поединки 1/128 финала, которую основные шахматисты пропускали. В мужском турнире предварительный раунд успешно преодолели Эльтадж Сафарли, Мисретдин Искендеров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов, Вугар Асадли, Абдулла Гадимбейли, Айдын Сулейманлы, Гадир Гусейнов и Васиф Дурарбейли. Лишь Магомед Мурадлы и Ниджат Мамедов завершили выступление на Кубке мира.

С 1/64 финала начинают выступление упомянутые выше Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Женская часть соревнования началась с 1/64 финала. Ее успешно преодолели Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова. Неудачно выступила Ханым Баладжаева.

С 1/32 финала в борьбу включилась наша сильнейшая шахматистка Гюнай Мамедзаде.

Итак, вот список сегодняшних партий с участием азербайджанских шахматистов и шахматисток:

Мужчины. 1/64 финала.

Шахрияр Мамедъяров – Тин Цзинъяо (Сингапур)

Эльтадж Сафарли – Андрей Есипенко (Россия)

Мисретдин Искендеров – Гукеш Доммараджу (Индия)

Ниджат Абасов – Лоран Фрессине (Франция)

Александр Предке (Сербия) - Рауф Мамедов

Вугар Асадли – Ян Непомнящий (Россия)

Абдулла Гадимбейли – Давид Антон Гихарро (Испания)

Пархам Магсудлу (Иран) – Айдын Сулейманлы

Йонас Буль Бьерре (Дания) – Гадир Гусейнов

Жюль Муссар (Франция) – Васиф Дурарбейли

Теймур Раджабов – Виктор Эрдош (Венгрия)

Женщины. 1/32 финала.

Ульвия Фаталиева – Моника Сочко (Польша)

Говхар Бейдуллаева – Полина Шувалова (Россия)

Алина Бивол (Россия) – Гюнай Мамедзаде

Нино Бациашвили (Грузия) – Гюльнар Мамедова.