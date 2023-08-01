Жители села Аваран обратились с просьбой к «Азеригаз»
В селе Аваран Гусарского района организована «Мобильная приемная» производственного объединения «Азеригаз» при Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Более 10 жителей села, участвовавших в акции, обратились с одинаковой просьбой. Суть обращения заключалась в том, чтобы положить конец проблемам с газоснабжением села Аваран. Такие же пожелания были и у жителей села Хурель, которые участвовали в акции. Озвученные на встрече проблемы и предложения зафиксированы руководством Хачмазского регионального управления по эксплуатации газа.