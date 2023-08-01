Захарова об оккупированных анклавах Азербайджана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала позицию России в отношении требования Баку к Еревану вернуть свои семь оккупированных анклавов.

«Нам известны и позиция Баку на этот счет, у армянской стороны также имеются и схожие претензии к Азербайджану. Мы исходим из того, что вопросы территориальных споров должны решаться в рамках процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а он координируется соответствующей двусторонней комиссией. Мы приветствуем тот факт, что 12 июля после долгого перерыва состоялось 4-е заседание.

Россия готова оказывать странам консультативное, экспертное, документальное содействие в разрешении даже самых сложных вопросов», - сказала Захарова.

Отметим, что армянская армия в период Первой Карабахской войны оккупировала семь азербайджанских анклавных сел, принадлежащих Газахскому району (Юхары Аскипара - 8,6 кв. км, Ашагы Аскипара - 9,1 кв. км, Баганис Айрым - 40 кв. км, Бархударлы - 10,1 кв. км, Coфулу - 22 кв. км, Гызыл Хаджилы - 11 кв. км, Xeйримли - 4,1 кв. км), и одно село, относящееся к Нахчыванской Автономной Республике (Кярки - 19,2 кв. км).