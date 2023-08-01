В Белгородской и Курской областях бойцам территориальной самообороны выдали оружие. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил стрелковое оружие бойцам, прошедшим огневую и психологическую подготовку. Также в будущем они должны будут участвовать в учебных стрельбах вместе с Росгвардией и Минобороны.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что вопрос обеспечения добровольцев оружием пытались решить на протяжении нескольких месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия происходит «в строгом соответствии с законодательством и в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе». Также он сказал, что у Кремля нет опасений, что оружие может попасть «не в те руки».

25 июля депутаты Госдумы одобрили поправки о праве губернаторов создавать свои военные компании, бойцам которых выдадут оружие. Официально они будут называться «государственные унитарные предприятия» для «охраны общественного порядка» во время мобилизации, военного положения или военного времени.