Лига чемпионов: удастся ли «Карабаху» в пятый раз выбить поляков?

Сегодня в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским « Карабах ом» и польским «Ракувом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Германии во главе со Свеном Яблонски.

В первой игре «Ракув» победил со счетом 3:2.

Победитель данного противостояния сыграет в 3-м квалификационном раунде с кипрским «Арисом», который во 2-м раунде легко разобрался с белорусским БАТЭ, обыграв его по сумме двух матчей со счетом 11:5 (6:2 и 5:3).

Проигравший же отправится в 3-й раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником в паре «Мольде» (Норвегия) – ХИК (Финляндия). В первом матче в Финляндии хозяева победили со счетом 1:0.

Напомним, что ранее польским клубам ни разу не удавалось пройти «Карабах». Агдамская команда до «Ракува» четыре раза пересекалась с командами из Польши и всегда проходила в следующую стадию.