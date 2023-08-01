В Дании хотят устранить запрет сжигать Коран

Двое лидеров правой оппозиции Дании – Пернилле Вермунд из "Новых правых" и Мортен Мессершмидт от Датской народной партии – заявили о намерениях инициировать референдум, который бы помешал намерениям правительства запретить сжигание Корана перед посольствами. Об этом они сказали в интервью изданию Berlingske, сообщает "Европейская правда".

Чтобы помешать введению запрета на сжигание Корана в Дании, правая оппозиция хочет использовать раздел 42 (1) датской конституции, который позволяет отправить законопроект на референдум после принятия, если этого требует треть членов парламента.

"Речь идет не только о Расмусе Палудане (организаторе сжигания Корана в Дании. – Ред.) и сожжении Корана, а обо всем фундаменте Запада. Фундамент западной культуры базируется на том, что можно критиковать религию", – пояснил Мессершмидт в интервью.

В то же время, добавляет издание, Датская народная партия и "Новые правые" имеют лишь одну шестую мест, необходимых для инициирования референдума. Остальные три оппозиционных партии это требование не поддерживают.