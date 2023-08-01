Россияне испортили почти 40 тысяч тонн украинского зерна

Ночной удар беспилотниками по портам и элеватору в Одесской области привел к повреждению почти 40 тысяч тонн зерна, передает BBC со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Согласно заявлению Кубракова, это зерно предназначалось для отправки в страны Африки, Китай и Израиль.

«Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае», — говорится в заявлении министра.

Российское Минобороны в ежедневной сводке не стало комментировать атаку беспилотников в Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что удар был нанесен «по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности».