Пашинян глаголит о Брюсселе и рассуждает об ослаблении России наша реакция
Накануне телеканал Euronews показал интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посвященное, в основном, переговорному процессу с Азербайджаном. Отвечая на вопросы телеканала, Пашинян вновь продемонстрировал весьма противоречивые подходы. К примеру, он назвал «неэффективной» роль Евросоюза в армяно-азербайджанском переговорном процессе, добавив, что и Москва значительно ослаблена из-за войны в Украине, а потому не может уделять достаточного внимания региону.
По словам Пашиняна, «проблема в контексте брюссельской платформы носит продолжительный характер». Если какая-либо из сторон не выполняет договоренности, достигнутые в присутствии председателя ЕС, то, как заявил премьер-министр Армении, «за этим не следует даже конкретных оценок».
«Мы подготовили документ, где перечислили договоренности, достигнутые на брюссельской площадке, - отметил Пашинян. - Но эти договоренности не были реализованы в дальнейшем. Пакет оказался очень «толстым», что настораживает».
По логике Пашиняна, если председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель открыто не критикует ту или иную сторону (понятно, что под стороной, «не выполняющей договоренности», премьер-министр Армении имеет в виду Азербайджан), то брюссельский формат не работает. Отметим, что такой подход в принципе далек от канонов дипломатии и носит откровенно дилетантский характер. Ибо сама формулировка - «достигнутые договоренности» - подразумевает полное согласие обеих сторон. Таким образом, задача посредника не может заключаться в публичной критике той или иной стороны за «невыполненные договоренности».
Премьер-министр Армении также заявил, что не надеется на московский формат и выразил мнение, что роль России в достижении мира на Южном Кавказе ощутимо ослабла.
По словам Пашиняна, переговорная активность Москвы в рамках нормализации армяно-азербайджанских отношений снизилась, Кремль увяз в Украине и не может направить всю энергию в этом направлении.
Комментируя заявления Пашиняна, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, во-первых, понять логику армянского премьера сложно, а, во-вторых, что роль Москвы ничуть не ослабла.
«Конечно, логика малопонятная, - отметила Захарова. - Складывается ощущение, что с 2022 года на этом направлении, с точки зрения руководства Армении, все было без сучка и задоринки, что ли?».
По словам официального представителя МИД РФ, разговоры о том, что на фоне «СВО» (война в Украине, - ред.) какие-то направления внешней политики стали для Москвы менее приоритетными, «не имеют под собой никаких фактологических оснований».
«Наверное, это оценочное суждение, личное мнение, возможно, просто эмоции, - отметила Захарова. - Но, к фактам, все-таки, стоит прислушаться. Мы всецело были и остаемся заинтересованы в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе, мы полностью выполняем наши обязательства на Южном Кавказе. О каком снижении активности, как это было преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием РФ на высшем и высоком уровне? Мне кажется, просто нужно смотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что дело за последовательной реализацией Баку и Ереваном достигнутых ими договоренностей, в чем мы готовы всячески помогать сторонам».
По словам Марии Захаровой, «после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским», какие-то претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят неуместными.
«Абсолютно непонятны рассуждения о выходе российских миротворцев из Нагорного Карабаха, особенно, на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации, - отметила представитель МИД РФ. — Это пожелание господина Пашиняна? Общеизвестно, что миротворцы выполняют важные функции. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность является ненужной, нежелательной, и они хотят, чтобы ее не было?».
Захарова отметила также, что «по ряду ключевых вопросов руководство Армении нередко занимает двусмысленную позицию, но хочется, чтобы именно по этому пункту двусмысленностей не было».
Подытоживая содержание интервью Пашиняна, можно констатировать, что премьер-министр Армении отвергает полезность Евросоюза в качестве посредника на переговорах и, одновременно, настаивает на ослаблении позиций России.
Учитывая, что посреднические функции в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта выполняют ЕС, США и Россия, остается непонятным, кого же Пашинян видит в этой роли?
Если, критикуя участие Брюсселя и Москвы, Пашинян пытается сказать, что, возможно, вашингтонский формат — наилучший для Армении, то это, как минимум, странно, ведь Вашингтон тесно координирует посреднические усилия с Брюсселем. Так что, в этой части приходится соглашаться с выводом Марии Захаровой о том, что понять логику Никола Пашиняна очень сложно.
Важно отметить в этой связи, что, в отличие от премьер-министра Армении, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews положительно оценил роль Евросоюза в переговорном процессе. Глава государства также подчеркнул, что США и Евросоюз более активны в регионе после начала российско-украинской войны и в то же время отметил, что не имеет значения, кто именно ведет процесс, поскольку для Азербайджана принципиально важен конечный результат - достижение мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.