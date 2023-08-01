Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:21

Накануне телеканал Euronews показал интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посвященное, в основном, переговорному процессу с Азербайджаном. Отвечая на вопросы телеканала, Пашинян вновь продемонстрировал весьма противоречивые подходы. К примеру, он назвал «неэффективной» роль Евросоюза в армяно-азербайджанском переговорном процессе, добавив, что и Москва значительно ослаблена из-за войны в Украине, а потому не может уделять достаточного внимания региону. По словам Пашиняна, «проблема в контексте брюссельской платформы носит продолжительный характер». Если какая-либо из сторон не выполняет договоренности, достигнутые в присутствии председателя ЕС, то, как заявил премьер-министр Армении, «за этим не следует даже конкретных оценок».

«Мы подготовили документ, где перечислили договоренности, достигнутые на брюссельской площадке, - отметил Пашинян. - Но эти договоренности не были реализованы в дальнейшем. Пакет оказался очень «толстым», что настораживает». По логике Пашиняна, если председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель открыто не критикует ту или иную сторону (понятно, что под стороной, «не выполняющей договоренности», премьер-министр Армении имеет в виду Азербайджан), то брюссельский формат не работает. Отметим, что такой подход в принципе далек от канонов дипломатии и носит откровенно дилетантский характер. Ибо сама формулировка - «достигнутые договоренности» - подразумевает полное согласие обеих сторон. Таким образом, задача посредника не может заключаться в публичной критике той или иной стороны за «невыполненные договоренности».

Премьер-министр Армении также заявил, что не надеется на московский формат и выразил мнение, что роль России в достижении мира на Южном Кавказе ощутимо ослабла. По словам Пашиняна, переговорная активность Москвы в рамках нормализации армяно-азербайджанских отношений снизилась, Кремль увяз в Украине и не может направить всю энергию в этом направлении. Комментируя заявления Пашиняна, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, во-первых, понять логику армянского премьера сложно, а, во-вторых, что роль Москвы ничуть не ослабла. «Конечно, логика малопонятная, - отметила Захарова. - Складывается ощущение, что с 2022 года на этом направлении, с точки зрения руководства Армении, все было без сучка и задоринки, что ли?». По словам официального представителя МИД РФ, разговоры о том, что на фоне «СВО» (война в Украине, - ред.) какие-то направления внешней политики стали для Москвы менее приоритетными, «не имеют под собой никаких фактологических оснований».

«Наверное, это оценочное суждение, личное мнение, возможно, просто эмоции, - отметила Захарова. - Но, к фактам, все-таки, стоит прислушаться. Мы всецело были и остаемся заинтересованы в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе, мы полностью выполняем наши обязательства на Южном Кавказе. О каком снижении активности, как это было преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием РФ на высшем и высоком уровне? Мне кажется, просто нужно смотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что дело за последовательной реализацией Баку и Ереваном достигнутых ими договоренностей, в чем мы готовы всячески помогать сторонам». По словам Марии Захаровой, «после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским», какие-то претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят неуместными. «Абсолютно непонятны рассуждения о выходе российских миротворцев из Нагорного Карабаха, особенно, на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации, - отметила представитель МИД РФ. — Это пожелание господина Пашиняна? Общеизвестно, что миротворцы выполняют важные функции. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность является ненужной, нежелательной, и они хотят, чтобы ее не было?». Захарова отметила также, что «по ряду ключевых вопросов руководство Армении нередко занимает двусмысленную позицию, но хочется, чтобы именно по этому пункту двусмысленностей не было».