В Барде обрушилась плотина Верхне-Карабахского канала

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в результате обрушения части плотины на Верхне-Карабахском водоканале на территории села Гарагоюнлу Бардинского района произошло подтопление прилегающих территорий.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на территорию для принятия необходимых мер безопасности прибыли силы Карабахского и Гянджинского региональных центров МЧС, Государственной службы пожарной охраны и силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС, проинформировали соответствующие государственные органы.