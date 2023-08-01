В Сумгаите присвоили десятки тысяч манатов, выделенных для школы

На основании обращения граждан в связи с неправомерными действиями отдельных должностных лиц средней школы №11 Сумгаита в прокуратуре города провели расследование.

Согласно сообщению сумгаитской прокуратуры, возникли основательные подозрения, что в результате халатности отдельных должностных лиц Сумгаитского городского отдела образования и Апшерон-Хызинского регионального управления образования было присвоено государственных средств в размере 103 130 манатов. Эти средства предназначались для закупки инвентаря, товаров и материалов для школы №11, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Еще 27 860 тысяч манатов было присвоено путем фиктивного оформления лиц на должности лаборантов школы, на непроведенные дополнительные занятия педагогами в 2019-2022 гг.

По факту в Сумгаитской городской прокуратуре открыто уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 313 (должностной подлог) и 314.1 (халатность) УК Азербайджана, ведется следствие.