В России атака на военкоматы: за 5 дней жгли 28 раз

За последние пять дней — с 29 июля по 2 августа — в России и Крыму как минимум 28 раз пытались поджечь военные комиссариаты и другие объекты, связанные с Минобороны РФ. Об этом пишет «Медуза».

Больше всего поджогов произошло в Москве, Петербурге и Казани, в Подольске один и тот же военкомат подожгли дважды.

Во многих случаях подозреваемые говорили, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Многие задержанные считали, что, поджигая военкоматы, помогают ловить реальных преступников.

Это самая масштабная атака на военкоматы с тех пор, как в сентябре 2022 года в России объявили мобилизацию.