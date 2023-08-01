Арестован Афияддин Мамедов

Председатель Конфедерации профсоюзов при движении «Демократия 1918» Афияддин Мамедов арестован в административном порядке на 30 суток. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы.

По его словам, Мамедов «был задержан в связи с объявлением его в розыск из-за неуплаты долговых обязательств, установленных судом». «Материалы, собранные в отношении Афияддина Мамедова были направлены для рассмотрения в суд. Решением суда он арестован в административном порядке на 30 суток», - сказал представитель МВД.

Глава движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли сообщил Turan, что адвокат Зибейда Садыгова не была поставлена в известность о времени заседания суда.