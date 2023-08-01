Иран строит заводы по производству беспилотных летательных аппаратов в Беларуси и РФ. Об этом сообщается в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

«Иран ведет строительство заводов по производству беспилотников в Беларуси и России, что поможет России легче покупать иранские беспилотники и обеспечит Ирану многочисленные экономические и военные выгоды», - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что Иран подписал долгосрочные стратегические соглашения с Беларусью и РФ. И эти соглашения являются взаимовыгодными: Россия выиграет, приобретая иранские беспилотники для вторжения в Украину. Кроме того, строительство иранского завода по производству беспилотников в Беларуси облегчит «логистические проблемы», с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана через Ближний Восток.

Иран выигрывает, получая доходы для иранской экономики. Британская секретная разведывательная служба сообщала в июле, что Иран стремится получить наличные от России в обмен на иранские беспилотники. В настоящее время Иран сталкивается с критическими экономическими условиями, стоимость риала превысила 500 000 риалов к одному доллару США на 1 августа. Иранский статистический центр сообщил 25 июля, что уровень инфляции в Иране составляет примерно 47,5 процента.