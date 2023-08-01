В Сенегале жгут флаги Франции

В различных городах Сенегала проходят демонстрации протеста против заключения под стражу лидера оппозиции страны Усмана Сонко, в нескольких местах они сопровождались сожжением флага Франции. Об этом сообщил новостной портал Barlamane.

На портале был опубликован видеосюжет, на котором, по утверждению электронного издания, происходит сожжение французского флага на улице Дакара.

Сонко был арестован 28 июля. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью мятежа, призывах к восстанию, преступном сговоре, заговоре против государства. Сейчас лидер оппозиции находится под стражей в ожидании суда.

Власти 31 июля распустили партию «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство», лидером которой являлся Сонко. Минсвязи Сенегала приостановило работу мобильного интернета в связи с опасениями по поводу возможных беспорядков.