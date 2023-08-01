«Миротворец» президент Бразилии: Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва, несколько месяцев назад публично выступавший за мирные переговоры, подтвердил, что его страна продолжает работу с целью остановить войну, но «ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру». Его слова цитирует Reuters.

По словам Лулы да Силвы, Бразилия и другие нейтральные страны готовят мирные предложения, которые Украина и Россия смогут использовать тогда, когда они станут готовы к переговорам.

Лула да Силва никогда не рассказывал о подробностях своих мирных предложений, хотя упоминал, что они вырабатываются совместно с другими странами, и называл в их числе Китай и Турцию, отмечает BBC.

Он также спровоцировал негативную реакцию в Украине, Европе и США своими высказываниями о том, что поставками оружия Запад поощряет войну, что Зеленский несет такую же ответственность за начало конфликта, как и Путин, и что определенную ответственность за это несет и Запад тоже.