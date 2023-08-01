Нынешний сезон для футболиста загребского «Динамо» и сборной Азербайджана Махира Эмрели начался весьма удачно. Несколькими днями ранее он отличился в чемпионате Хорватии, а сегодня забил в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против казахстанской «Астаны».

Игра проходила в столице Казахстана. На 24-й минуте Махир получил мяч у входа в штрафную площадь. Он обыграл двух соперников, сделал еще одно движение, и снаряд оказался в воротах «Астаны».

Правда, на сайте УЕФА автогол записали на футболиста «Астаны» Александра Марочкина. Якобы это он сделал решающее касание. Впрочем, даже если так, это ни в коем случае не умаляет заслуг азербайджанского форварда, организовавшего этот гол.

Эмрели был заменен на 78-й минуте. Позже «Динамо» забило еще один раз и выиграло со счетом 2:0. Общий счет противостояния – 6:0.

Следующим соперником «Динамо» в Лиге чемпионов станет греческий АЕК.