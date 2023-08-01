К 75 годам примерно у половины населения Земли можно ожидать развития по крайней мере одного психического расстройства. К такому выводу пришла международная команда ученых. Результаты исследования опубликованы в научном медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 156 000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, полученные в рамках обследований населения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проводившихся с 2001 по 2022 год. Исследователи получили данные из 29 стран, в том числе в 12 государствах с низким и средним уровнем дохода и 17 - с высоким уровнем прибыли. Распространенность любого психического расстройства в течение жизни составила 28,6% для респондентов-мужчин и 29,8% для респондентов-женщин. Риск развития любого психического расстройства к возрасту 75 лет 46,4% у мужчин и 53,1% у женщин.

В исследовании говорится, что первые проявления психических заболеваний чаще всего отмечаются в возрасте 15 лет. Средний возраст развития психических расстройств среди мужчин составляет 19 лет, среди женщин — 20 лет. Три наиболее распространенных психических заболевания у исследованных мужчин: расстройство, связанное с употреблением алкоголя (РУА), большое депрессивное расстройство (БДР) и фобии. У женщин чаще всего тоже БДР и фобии, а также посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).