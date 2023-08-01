Грузия перекрыла импорт в Россию машин из США и Европы

Власти Грузии ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США. Запрет начал действовать с 1 августа, сообщили ТАСС в службе доходов Минфина республики.

Аналогичные меры будут введены и в отношении автомобилей, ввозимых из Европы. Ограничения вступят в силу с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций против России, добавили в ведомстве.

23 июня Евросоюз запретил поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. Это касается как новых, так и подержанных машин. Ранее под запрет подпадали только авто стоимостью свыше 50 тысяч евро.

По данным Национальной службы статистики, в январе–июне 2023 года Грузия экспортировала в Россию более 3,7 тыс. легковых автомобилей на общую сумму более $52 млн. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили говорил, что торговля машинами является важным источником дохода для страны. Сама республика такую продукцию не производит, но активно импортирует.