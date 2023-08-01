С жалобой обратилась глава российской «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее мнению, Панин публично призывает к развалу России, а Собчак должна быть привлечена к ответственности как «распространитель интервью».

Известную российскую журналистку Ксению Собчак обвинили в оправдании терроризма и призвали Следственный комитет РФ провести соответствующую проверку. Причиной стало двухчасовое интервью с российским актером-«иноагентом» Алексеем Паниным.

Собчак прокомментировала претензии Мизулиной. По ее словам, она пыталась полностью раскрыть героя интервью как журналист. «Брать интервью можно/нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — заявила телеведущая.

Собчак отметила, что выпуск тщательно монтировался, все «террористические» высказывания были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями.

По данным телеграм-канала Mash, Следственный комитет РФ проведет экспертизу интервью, и в случае выявления нарушений уголовное дело заведут на обоих.