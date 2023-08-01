«Это военные преступления»: президент Румынии обвиняет Россию

Президент Румынии Клаус Йоханнис обвинил Россию в совершении военных преступлений. «Крым.Реалии» пишет, что заявление президента последовало за обстрелом российскими войсками украинского торгового порта Измаил на реке Дунай у границы с Румынией.

«Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи Румынии неприемлемы. Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продукты питания нуждающимся в мире», – говорится в сообщении.

Reuters передает, что после российского обстрела Измаила мировые цены на пшеницу поднялись на 5%, по данным Чикагской товарной биржи. В устье Дуная после удара по Измаилу скопились суда, которые пока опасаются заходить в украинские порты на этой реке.

Ранее украинские власти сообщили, что в результате российской атаки дронами по Одесской области пострадали объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. На атакованных РФ складах и элеваторах в Измаиле было около 40 тысяч тонн зерна. После того как 17 июля власти РФ вышли из зернового соглашения, российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру, которую использовали во время зернового соглашения.