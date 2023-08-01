В Дании который день подряд жгут Коран: чего добиваются националисты?

В Дании перед посольством Турции в Копенгагене прошла акция с осквернением Корана.

Anadolu передает, что в среду, 2 августа, члены антиисламской и ультранационалистической группы Danske Patrioter (Датские патриоты) в Копенгагене выкрикивали оскорбительные антиисламские лозунги и сожгли копию Корана перед посольством Турции в Копенгагене. Они развернули антиисламские транспаранты и призывали к бойкоту турецких товаров. Провокация прошла под наблюдением и охраной полицейских.

27 июля был сожжен Коран у посольства Ирака в Дании. 28 июля представители Danske Patrioter сожгли Коран перед зданиями посольств Египта и Турции.