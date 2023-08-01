Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:45

Стали известны новые подробности об опасном гангстере Сачине Бишной, который на днях был экстрадирован из Азербайджана в Индию. По сообщениям индийской прессы, Бишной, приехавший в Баку в начале мая прошлого года по поддельному паспорту, планировал бежать в США по так называемой «ослиной тропе». Однако один из главарей мафиозной структуры, к которой принадлежит Бишной, позвонил ему из Канады и приказал не покидать Баку, поскольку он находится под колпаком у полиции.

Источники в индийской полиции сообщили, что информация о перелете Сачина Бишной в Дубай и оттуда в Азербайджан попала им в руки после задержания в Дели в июне прошлого года человека, подозреваемого в пособничестве бандитам. У задержанного была обнаружена ксерокопия поддельного паспорта с фотографией Сачина Бишной, выданного на имя Тилака Радж Тотека. Именно так полиция установила, что Бишной вылетел с этим паспортом из Дели в Дубай, а оттуда в Баку. После чего были незамедлительно проинформированы соответствующие структуры Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. Азербайджанская полиция выследила Бишной и установила, что он поддерживает прямой контакт с гангстером Голди Браром, проживающим в Канаде. В результате прослушивания телефонных переговоров было установлено, что Бишной планирует отправиться в США по «ослиной тропе» (судя по всему, имелось в виду намерение бандита нелегально пересечь по горным тропам границу одной из соседних с Азербайджаном стран – ред.). Но его планы сорвал звонок Голди Брара, велевшего не покидать Баку. А в июне-июле прошлого года азербайджанская полиция арестовала бандита и начала процедуру его экстрадиции. Харгобиндер Сингх Дхаливал, офицер спецподразделения полиции Дели, заявил, что после встречи с министром внутренних дел Индии в прошлом году они начали работу над экстрадицией сразу нескольких гангстеров, скрывающихся за границей, в том числе Сачина Бишной.