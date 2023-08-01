Самолет из Казахстана экстренно сел в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс по маршруту Алматы - Тбилиси, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за сильной грозы в пункте назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, самолет Airbus A321 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 21:22 по местному времени.