Дело Стрелкова засекретили

Следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего офицера российских спецслужб Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Молохов.

По словам адвоката, это единственное, что можно сообщить. «Статья 283 УК (разглашение государственной тайны) — дело серьезное», — добавил Молохов.

От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета) УК РФ. По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В ходатайстве об аресте гособвинитель говорил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Этим он обосновывал необходимость ареста Стрелкова.