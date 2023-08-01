«Карабах» никогда не вылетал из Лиги чемпионов так рано

Футбольный клуб « Карабах » впервые в своей истории не смог преодолеть 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Начиная с сезона 2014/15 «Карабах» девять раз играл в Лиге чемпионов и всегда доходил как минимум до 3-го раунда.

Тут, правда, важно отметить, что четыре раза чемпион Азербайджана начинал борьбу в турнире со 2-го раунда. Такова была схема проведения квалификации в Лиге чемпионов.

До нынешнего сезона «Карабах» шесть раз добирался до 3-го раунда, один раз доходил до стадии плей-офф и один раз смог пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.