Украина, возможно, готовится провести массированную атаку на Москву с помощью беспилотников. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание считает, что последними атаками дронов на Москву Украина могла прощупывать российскую ПВО в рамках подготовки к массированной атаке с участием десятков БПЛА, которые слетятся на город по нескольким направлениям и на разных высотах.

Такой вывод издание делает на фоне частых атак на Москву. По мнению The Wall Street Journal, это говорит о том, что Украина далеко продвинулась в беспилотной промышленности и стала едва ли не одной из самых передовых в мире стран по использованию БПЛА.

Таким образом, украинцы не нарушают запрета союзников касательно использования их оружия для ударов по территории России.