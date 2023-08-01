Кремль раскрывает детали: Путин и Эрдоган давно собирались встретиться

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Они [Путин и Эрдоган] несколько раз говорили по телефону и условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам», - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что лидеры двух стран давно собирались встретиться: «Они собирались встречаться еще до выборов президентских в Турции, но решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции. Поэтому решили это сделать после».

Песков отметил, что, хотя выборы прошли, график президента Эрдогана напряженный: «Вы знаете, Турция весьма успешно справлялась и продолжает справляться с последствиями разрушительного землетрясения. Естественно, это дополнительный груз на экономику страны».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция». При этом он напомнил, что «Эрдоган приглашает к себе в Турцию». «Сам президент на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты», - добавил в этой связи Песков.

Говоря о тематике предстоящих переговоров, Песков сообщил, что лидеры затронут темы Украины и зерновой сделки.