США дали добро: Финляндия защитится «Пращой Давида»
США одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.
«Сегодня министр обороны Йоав Галант, генеральный директор израильского Министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир и глава управления Минобороны Израиля по НИОКР бригадный генерал запаса Даниэль Гольд получили уведомление от Госдепартамента США о решении администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения «Праща Давида», - говорится в сообщении министерства.
По информации пресс-службы, сумма сделки оценивается в €316 млн ($346 млн).