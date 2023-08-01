Премьер Канады расстался с супругой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о разводе со своей женой Софи Грегуар. Они были в браке 18 лет.

«Софи и я хотели бы поделиться тем фактом, что после многих содержательных и трудных разговоров мы приняли решение расстаться», – говорится в сообщении, опубликованном на его странице Instagram.

Трюдо уточнил, что они останутся «дружной семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем строить». Трюдо также попросил уважать их частную жизнь ради благополучия их детей.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар заключили брак в 2005 г., у них трое детей. Лидер Либеральной партии Канады Трюдо занял пост премьер-министра в 2015 г. в возрасте 43 лет и стал вторым среди самых молодых премьеров в истории страны.