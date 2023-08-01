В Кремле «очень внимательно» следят за конфликтом Украины и Польши

Противоречия между Украиной и Польшей будут нарастать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сами поляки имеют много претензий к Украине, разные исторические события, которые мы хорошо помним, тоже наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений», - заявил представитель Кремля.

Песков утверждает, что между Польшей и Украиной «очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти».

По его мнению, «отношения между Украиной и Польшей - это сложная историческая субстанция, не менее сложная в нынешнее время».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва наблюдает «очень внимательно» за происходящим в отношениях Киева и Варшавы, потому что «и Украина - страна, которая стоит в центре всего русофобского движения, и поляки тоже особым дружелюбием по отношению к нам не отличаются».