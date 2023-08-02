Украинцы продвигаются в Донецкой области

Украинским военным удалось достичь успеха на Угледарском направлении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap.

Согласно данным карты, украинцы смогли прорвать оборону россиян на северных окрестностях села Никольское, которое находится возле Угледара. «Россиян оттеснили в районе местных дач, украинские военные уже закрепились там», - добавили в DeepState.

РБК-Украина напоминает, что россияне уже несколько месяцев пытаются взять Угледар под свой контроль, но у них ничего не получается.