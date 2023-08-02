Полиция ищет в здании Сената США вооруженного человека

Полиция Капитолия США сообщила об обысках в зданиях Сената в связи с сообщением о нахождении там вооруженного человека.

«Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и вокруг них в ответ на звонок в службу 911, — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в Twitter. — Все находящиеся внутри [зданий Сената] должны оставаться в укрытии, поскольку в сообщении говорилось о возможном вооруженном человеке».

Полиция отметила, что на данный момент нет никакой подтвержденной информации о выстрелах.

Согласно телеканалу NBC, экстренные службы оцепили и эвакуировали офисное здание Сената США.