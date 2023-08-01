На Западе признали: экономика России вместо «коллапса» растет

Российская экономика оказалась довольно устойчивой, несмотря на западные санкции. Об этом пишет The Wall Street Journal в статье «Запад атаковал российскую экономику. Результат – еще один тупик».

Изначально администрация президента США Джо Байдена называла санкции против России самыми серьезными в истории, и российские финансовые рынки были потрясены, отмечает WSJ. Теперь экономика России достаточно рассредоточилась, чтобы Кремль мог поддерживать боевые действия на истощение, которых надеялись избежать США, пишет газета. Так, санкции лишили Москву доступа к микрочипам и высокотехнологичным компонентам, но она «нашла лазейки» для их получения через соседние страны, пишет WSJ. На экономическую устойчивость России повлияли значительные правительственные стимулы, развитие военной промышленности и переориентация маршрутов торговли на азиатские страны, в первую очередь на Китай и Индию, утверждают аналитики.

Неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена, в свою очередь, полагает, что последние данные о росте экономики России скрывают реальный нанесенный ей урон. «Мы делаем российскую экономику менее устойчивой и менее способной поддерживать себя с течением времени», — заявил собеседник WSJ. По мнению аналитиков, санкции все же будут тормозить рост российской экономики в долгосрочной перспективе и приведут к стагнации.