Армения продолжает провокации на въезде на пункт пропуска через государственную границу «Лачин». С 26 июля автоколонна, перевозящая без согласования с азербайджанской стороной «гуманитарный груз» для проживающего в Карабах ском экономическом районе Азербайджана армянского населения, стоит на перевале напротив пограничного пропускного пункта «Лачин».

Как сообщает государственное агентство АзерТАдж, еще две фуры, намеревавшиеся въехать в Карабах ский экономический район Азербайджана, 2 августа, прибыли на территорию, где стоят другие грузовые автомобили. Количество транспортных средств в автоколонне, таким образом, достигло 21.

Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что без согласования с Азербайджаном никакие грузы не будут пропущены на его суверенные территории, несмотря на заявления о возможности использования дороги Агдам – Ханкенди для перевозки грузов на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, стремление армян использовать пункт пропуска через государственную границу «Лачин» является очередной попыткой ввести общественность в заблуждение. Действия Армении на границе носят характер политического шоу, манипуляции и провокации, отмечает агентство.

С 23 апреля, то есть со дня установления пункта пропуска через государственную границу «Лачин», и до сих пор обеспечен переход в Армению и из нее более 2 тысяч жителей Карабаха.