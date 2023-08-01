Трамп обратился к своим сторонникам

Экс-президент США Дональд Трамп в обращении к своим сторонникам заявил, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

«Коррумпированный Минюст Кривого Джо (так Трамп называет президента США Джо Байдена) вновь незаконно выдвинул обвинения против меня. По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней. Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится», - цитирует ТАСС обращение экс-президента США.

Трамп призвал своих сторонников вместе с ним «мирно выступить против скатывания Америки в тиранию» и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию, что является обычной практикой при политических выступлениях в США.

Накануне против Трампа были выдвинуты обвинения по делу о штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. Ранее ему были предъявлены обвинения в финансовых махинациях и ненадлежащем обращении с секретными документами.